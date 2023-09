Idam alerta agricultores do Amazonas sobre data limite para declarar DITR

Manaus/AM - Os proprietários de territórios rurais têm até às 23h59 de sexta-feira (29) para envia a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) de 2023. O tributo deve ser pago por pessoas físicas ou jurídicas que possuem, a qualquer título, imóvel rural.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) fez o alerta aos agricultores e também segue firme em ações de regularização dos agricultores familiares, com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e Cartão do Produtor Rural (CPP).

O envio

Conforme a Receita Federal, a DITR deve ser enviada por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR (Programa ITR 2023), disponível no site da Receita Federal (link). O Ministério da Fazenda informa que o programa Receitanet pode ser usado para a transmissão da declaração. Mais detalhes sobre possíveis formas de pagamento do ITR podem ser obtidas no site da Receita Federal.

A primeira parcela deverá ser paga até 29 de setembro, enquanto as demais, até o último dia útil de cada mês, e serão acrescidas de juros Selic mais 1%. Para acessar mais informações, visite o site da Receita Federal.

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/ditr