Em 9 anos, Ronda Maria da Penha já atendeu mais de 18 mil mulheres no Amazonas

Manaus/AM - No dia 30 de setembro de 2014, o Governo do Amazonas criou a Ronda Maria da Penha para atuação direta na rede de proteção às mulheres vítimas de violência. O programa completa 9 anos, no sábado (30), tendo ajudado mais de 18 mil mulheres em situações de abuso e violência doméstica.

A Ronda Maria da Penha tem como foco a defesa de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com atuação em toda a capital amazonense. O programa exerce na prática a Lei nº 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha, sancionada em 2006.

A unidade também realiza palestras em escolas, igrejas e onde for aberto espaço para divulgar o trabalho da Ronda Maria da Penha e sanar as dúvidas de todas as mulheres que passam pela situação de violência doméstica. Além disso, as equipes realizam visitas periódicas às vítimas.