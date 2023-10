Seca histórica já afeta 557 mil pessoas no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas divulga o boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no estado, nesta segunda-feira (16).

Segundo o boletim, 50 municípios estão em situação de emergência, 10 cidades em alerta, nenhum em atenção e 2 em normalidade. O Amazonas tem 557 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa, ou 138 mil famílias.

O Comitê foi instituído no dia 29 de setembro pelo governador Wilson Lima, que também decretou situação de emergência em 55 municípios do Amazonas afetados pela seca severa que atinge o estado.

O governador também anunciou medidas para reforçar as ações do Governo, que já estão em andamento, por meio da operação Estiagem 2023.

Seca Histórica

Nesta segunda-feira (16), o rio Negro superou a cota histórica de estiagem de 2010, ao atingir a marca de 13,59 metros, quatro centímetros abaixo da vazante de 2010, que até então era a maior da história do estado, com a marca de 13,63 metros.

De acordo com a medição feita pelo Porto de Manaus, o rio Negro baixou 32 centímetros entre sábado e hoje. As medidas do final de semana foram: menos 13 cm no sábado; menos 9 cm no domingo; menos 10 cm nesta segunda-feira.