Seca extrema faz empresas do Polo Industrial de Manaus avaliarem férias coletivas

Por conta da dificuldade, navios estão descarregando mercadorias das empresas da ZFM em portos do Amapá, Pará e no Nordeste, para posterior envio em embarcações menores ou quando os níveis dos rios subirem.

Ainda não há uma definição se as férias coletivas serão concedidas para o setor, mas a possibilidade já foi discutida com sindicatos dos trabalhadores.

O nível dos rios está impedindo a chegada de embarcações com os insumos necessários para produção no Polo Industrial de Manaus e não há previsão de quando a vazante dos rios terminará.

Manaus/AM - A seca histórica que afeta o Amazonas neste ano está impossibilitando a chegada de insumos para as empresas da Zona Franca de Manaus (ZFM). A possibilidade de paralisação da produção está levando o setor de eletrônicos a avaliar a concessão de férias coletivas para os trabalhadores do Distrito Industrial.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.