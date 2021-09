Sebrae Amazonas participa do mais importante evento de turismo regional

Manaus/AM - O Sebrae Amazonas participa da mais importante reunião sobre Rotas do Turismo na Amazônia, na retomada da pós pandemia, em Santarém, no Rio Tapajós, Pará. Todos os Sebrae da região Norte estão representados.

O evento é organizado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, que tem a senadora Kátia Abreu como presidente, e Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais (Abase), iniciou no dia 15 e terminará no dia 18 próximo.

Na avaliação da superintendente do Sebrae Amazonas, Lamisse Said Cavalcanti, "a cadeia produtiva do turismo foi extremamente prejudicada pela pandemia de Covid-19. Esse conjunto de organizações, que vai muito além de uma visão reduzida, que limita a atividade turística entre empresários e turistas, compõe um sistema de atividades que se complementam, com fluxos interligados e influência na economia, na cultura regional e no social".

Ela salientou também," que reaquecer, imediatamente, o setor, mantendo todos os protocolos de segurança é determinante para a retomada econômica".

Com base nestes ponto de vista, ela entende " que o Brasil é o país com maior potencial de crescimento no turismo pós pandemia, isso porque o turista vai procurar cada vez mais destinos de natureza, onde possa estar tranquilo e sem aglomerações".

O Sebrae Amazonas tem um papel fundamental de criar e disseminar soluções que venham atender às necessidades das empresas, não só em momentos de estabilidade econômica, mas, sobretudo, em períodos difíceis e de incertezas para os pequenos negócios do turismo, como esse que atravessamos com a crise do covid 19.

A instituição conta com uma rede de atendimento, por meio da qual as empresas podem lançar mão de muitas soluções subsidiadas ou gratuitas, como cursos, consultorias, e-books, cartilhas, vídeos e orientações,que vão ajudar os empresários na preparação e adequação de suas atividades para esse novo normal que se descortina.

A iniciativa da senadora Katia Abreu é louvável, posto que coloca o tema no centro das atenções tanto nacionalmente quanto internacionalmente, a contar com a participação de vários embaixadores, além de senadores e deputados federais, como se observou na Mostra Gastronômica e de Artesanato da Região Norte, que aconteceu no Senado Federal recentemente.

"Nós sabemos o que os turistas querem da Amazônia e, agora, temos que fortalecer as rotas de turismo na região com foco no bom atendimento, oferta de pacotes turísticos originais e valorizando a infraestrutura hoteleira, de aeroportos, portos e estradas.O turista quer conforto. E os Sebrae da região, com o nosso apoio, são protagonistas na área", comentou a senadora Kátia Abreu.

Na avaliação do analista técnico do Sebrae Amazonas Carlos Fábio de Souza, especializado em turismo, "o encontro de Santarém é positivo, por ser de grande porte e com quem entende da região".

Segundo ele, " o turismo é uma das atividades de maior crescimento no mundo, sendo considerado como uma das melhores alternativas para a geração e distribuição de renda com sustentabilidade".

A região amazônica, é uma das grandes beneficiadas neste contexto, em virtude de sua riqueza e diversidade natural, compondo-se num ambiente único com características peculiares e de grande interesse para visitação, como um potente arranjo produtivo para o ecoturismo.