Seap diz que manifestação seria plano de facção para ter regalias em cadeias do Amazonas

Integrantes de órgãos do judiciário e que compõe o sistema de segurança do Amazonas se reuniram para alinhar a adoção de medidas de segurança nas unidades prisionais da capital, após o Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen) da Seap, obter a informações de que uma organização criminosa teria programado uma manifestação, com pessoas pagas para esta ação, em frente ao ramal do KM 08 da BR-174, na próxima segunda-feira (26), para supostamente reivindicar o retorno de antigas regalias dentro do sistema prisional.

Entre as reivindicações estariam a volta das visitas aos finais de semana e a entrada de alimentos externos. O coronel Vinícius Almeida, secretário da Seap, ressalta que o sistema penitenciário garante cinco refeições diárias aos detentos, em cumprimento à Resolução nº 3, de 5 de outubro de 2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).

Desdobramentos – Segundo levantamento da Inteligência da Seap, a manifestação seria a primeira fase de um plano maior comandado pelo grupo criminoso.

“Esse grupo tem, após essa ação, a intenção de realizar mortes nos presídios, com objetivo de desestabilizar o sistema e enfrentar o Estado. Por isso, estamos monitorando e avaliando, juntamente com os órgãos de fiscalização, a tomada de medidas rígidas para conter possíveis atos que visem burlar a segurança do sistema prisional. Uma delas é a solicitação de transferência de detentos para o regime federal”, afirmou o secretário.

Operação Cerberus – Nessa sexta-feira (23), todas as unidades prisionais localizadas no ramal do KM 08 da BR-174 e no Puraquequara começaram a receber reforço na segurança externa.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal irão fiscalizar o tráfego de veículos de transporte coletivo de maneira rigorosa na rodovia federal, enquanto o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) atuará nos acessos à UPP.

Visitas transferidas – Com objetivo de manter a segurança no sistema prisional, todas as visitas programadas para segunda-feira (26) serão transferidas para terça-feira (27). Novas alterações nos dias de visita não estão descartadas.