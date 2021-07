Amazonas registra 295 novos casos de covid-19 e 9 óbitos

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 295 novos casos de Covid-19, totalizando 413.853 casos da doença no estado até este sábado (24). Foram confirmados nove óbitos por Covid-19, sendo seis ocorridos no dia 23/07; e três óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.477 o total de mortes pela doença.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (23), foram registrados quatro sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta, ainda, que 45.062 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.

Municípios – Dos 413.853 casos confirmados no Amazonas até este sábado (24/07), 195.131 são de Manaus (47,15%) e 218.722 do interior do estado (52,85%).

A capital, Manaus, tem 174 novos casos confirmados. No interior, os 27 municípios que têm casos novos registrados são Itacoatiara (15), Anamã (10), Ipixuna (10), Manaquiri (9), Rio Preto da Eva (8), Jutaí (7), Carauari (6), Coari (6), Iranduba (6), Maraã (6), Presidente Figueiredo (5), Apuí (4), Humaitá (4), Manacapuru (4), Parintins (4), Autazes (2), Benjamin Constant (2), Borba (2), Codajás (2), Envira (2), Alvarães (1), Anori (1), Boca do Acre (1), Nova Olinda do Norte (1), Novo Airão (1), Santo Antônio do Içá (1) e Tefé (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.270 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.207. A lista inclui novos óbitos em: Manaus (7), Manacapuru (1) e Manaquiri (1).