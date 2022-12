Saiba como funcionará os serviços de saúde durante o feriado prolongado no Amazonas

Manaus/AM - Os serviços de saúde e segurança vão funcionar normalmente durante o feriado da Nossa Senhora da Conceição, nesta quinta-feira (8), e o ponto facultativo de sexta-feira (9).

Saúde

Todas as 25 unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde em Manaus funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas.

Os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além do serviço de emergência psiquiátrica do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normal. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado.

No interior do estado, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares, com atendimento de urgência e emergência diariamente em regime de plantão.

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) e Policlínicas retornam às atividades na segunda-feira (12). Como as agendas dessas unidades são bloqueadas nos fins de semana e feriados, não são marcados no Sistema de Regulação (Sisreg) serviços nesses dias, não havendo necessidade de remarcações.

Fundações

Os hospitais das fundações de saúde – Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) – mantêm seus atendimentos de emergência e de internação em plantão 24 horas.

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), estão mantidas as sessões de Quimioterapia agendadas para quinta (8) e sexta-feira (9). Não haverá consultas na Oncologia Clínica no feriado e ponto facultativo. A exceção é apenas um médico oncologista clínico que irá atender na quinta-feira. Os pacientes foram todos comunicados.

No serviço de Radioterapia, estão mantidas as sessões de tratamento na quinta-feira (8). Não haverá consultas no feriado. Já na sexta-feira (9), o serviço não abrirá.

O Serviço de Pronto-Atendimento da FCecon funciona todos os dias, 24 horas, para os casos de urgência e emergência oncológica.

A coleta de sangue no Hemoam funcionará de 7h ao meio-dia nesta quinta-feira (8), durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição. Na sexta-feira (9) e no sábado (10), a coleta funcionará normalmente. Os serviços de Urgência estarão abertos aos pacientes durante o feriado.

Segurança Pública

A Polícia Militar manterá o policiamento ostensivo regular em toda a capital. Em casos de emergência, a população deve ligar para os telefones 190 e 181. O Corpo de Bombeiros também estará à disposição da população para prestação de socorro. Os acionamentos devem ser feitos pelo número 193.

Já as delegacias de Polícia Civil terão um esquema especial para o feriado prolongado. O órgão informa que somente as centrais de flagrantes 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) irão funcionar em regime de plantão 24h, bem como as Delegacias Especializadas Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e Homicídios e Sequestros (DEHS).

As Especializadas em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra o Turista (DECCT) funcionarão no mesmo regime apenas para registro de ocorrências relacionadas as áreas das especializadas.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais na segunda-feira (12), das 8h às 17h.

Endereços

O 1º DIP está situado na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus; o 6º DIP, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte; o 14º DIP, na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste; e o 19º DIP, na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, zona oeste.



A DEHS fica localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste; a DECCM centro-sul, no bairro Parque Dez de Novembro; a Depca, na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul; e a Deaai, na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste.

Registro de ocorrência

O registro também pode ser formalizado pelo site da Delegacia Virtual (Devir), pelo endereço eletrônico delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

Para registrar o BO, o noticiante deve ser cadastrado no site do Governo Federal, por meio do endereço eletrônico www.gov.br.

Cidadania

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) informa que, por conta do feriado prolongado, os serviços do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), da Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPcD) e demais atividades da Sejusc retornam na próxima segunda-feira (12).

O Serviço Emergencial de Apoio à Mulher (Sapem) Centro-Sul e a Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante (CAANP) funcionarão durante este período de suspensão.

Cultura

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas informa que na sexta-feira (9) os espaços culturais do estado estarão fechados para visitação. No entanto, a mudança não afeta a programação do “Mundo Encantado do Natal”, que é realizada de terça-feira a domingo, a partir das 17h, no entorno do Largo de São Sebastião.

No feriado de Nossa Senhora da Conceição (8), Teatro Amazonas, Palacete Provincial, Museu do Seringal, os Centros Culturais Palácio da Justiça, Rio Negro, Povos da Amazônia terão funcionamento até às 13h. Por sua vez, a Galeria do Largo seguirá o funcionamento normal, a partir das 15h até 20h.