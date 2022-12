TCE reprova contas de ex-diretores de duas policlínicas de Manaus

Manaus/AM - As contas da Policlínica Gilberto Mestrinho e da Policlínica Codajás foram reprovadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM). No total, foram cinco ex-gestores que tiveram as contas reprovadas. As decisões foram tomadas nessa terça-feira (6). As ex-diretoras da Policlínica Gilberto Mestrinho, Maximina Malagueta e Alessandra dos Santos, terão de devolver R$ 104 mil aos cofres públicos.

Segundo o TCE, nas contas de 2020 haviam impropriedades, no caso da gestora Maximina Penha Malagueta, responsável pelo período de janeiro a agosto de 2020, estão ausência de comprovação de vantagens da prorrogação do contrato referente à terceirização de mão de obra, indo contra o que determina a Lei Geral das Licitações, além de pagamentos por serviços não prestados, causando o dano ao erário no valor de R$ 71,8 mil, que deverão ser devolvidos por ela aos cofres públicos. Ela também foi multada no valor de R$ 7,1 mil.

Já a responsável pelos meses de novembro a dezembro de 2020, Alessandra dos Santos, terá de devolver aos cofres públicos R$ 23,2 mil correspondentes a ausências de depreciação acumulada de bens móveis, além de também ter sido identificado pagamento por serviços não prestados. Ela também foi multada no valor de R$ 2,3 mil.

Outras duas gestoras da policlínica durante o período de 2020 tiveram as contas aprovadas. As duas gestoras desaprovadas e multadas possuem 30 dias para pagar os valores ou recorrer da decisão do Tribunal Pleno.

Outra policlínica que teve as contas reprovadas, dessa vez do exercício de 2019, foi a do Codajás, com aplicação de multa a ex-diretora Shaira Castro do Vale, correspondente ao período de janeiro a abril de 2019, no valor de R$ 13,6 mil, Aida Cristina Tapajós, no valor de R$ 13,6 mil, correspondente ao período de março a novembro, além de Rainer Elton Figueiredo, pelo período de novembro a dezembro do mesmo ano, por diversas irregularidades, entre elas o não pagamento do empenho a empresas, em especial no fornecimento de energia elétrica.