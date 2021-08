Saiba como acessar cartão de vacinação online para apresentar em bares de Manaus

A medida foi anunciada, na última sexta-feira (20), pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19, do Governo do Amazonas, após a confirmação de seis casos de Covid-19 por variante Delta.

Em todos os casos, durante a apresentação do documento, será importante estar portando documento de identificação com foto, como RG.

De acordo com a SES-AM, todo documento oficial poderá ser aceito, sendo o do site Imuniza Manaus, plataforma da Prefeitura de Manaus, o próprio cartão físico, disponibilizado no dia da vacinação ou o documento digital da plataforma Conect Sus, do Ministério da Saúde.

