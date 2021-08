José Ricardo comemora criação de PL que doa absorventes para estudantes

Para Zé Ricardo, a falta de absorventes higiênicos para as mulheres, além de afetar diretamente o desempenho escolar das estudantes mais pobres do país, causa também, muitas vezes, constrangimento. “Essa situação é constrangedora e tem resultado em sucessivas faltas às aulas e até mesmo evasão escolar. Portanto, essa proposta pretende também dar dignidade para as jovens em estado de vulnerabilidade social e econômica”, destacou.

O parlamentar defende que o PL ajudará a combater as constantes faltas, além da evasão escolar, ocasionadas pela falta desse item básico da higiene feminina. Pobreza menstrual, como o nome diz, é caracterizada pela falta de recursos, conhecimento e de infraestrutura para os cuidados no período da menstruação, dentre elas, a falta de absorventes higiênicos.

De acordo com o parlamentar, a proposta visa amenizar alguns dos problemas causados pela pobreza menstrual, como a diminuição do rendimento escolar.

Manaus/AM - O deputado federal pelo Amazonas Zé Ricardo (PT) comemorou a aprovação de um Projeto de Lei que criou o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas do país, nos anos finais dos ensinos fundamental e médio. O parlamentar é coautor do projeto e falou da importância dele.

