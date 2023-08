Rodoviária registra mais de 62 mil passageiros em julho no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Em julho, mais de 62 mil pessoas utilizaram no Amazonas o serviço de transporte rodoviário intermunicipal. O dado da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) aponta um crescimento de 26,33% no fluxo de passageiros, em comparação ao mês de junho deste ano.

Julho registrou 62.655 passageiros e junho 49.596. Também ocorreu o aumento de 45,34% na quantidade de fiscalizações, sendo 4.850 em julho e 3.337 em junho.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destacou que o crescimento está dentro do considerado normal. Segundo ele, se comparado ao mesmo período do ano passado (62.206), julho de 2023 obteve 0,72% mais passageiros.

Ainda sobre os comparativos, as fiscalizações de julho (4.850) deste ano registraram queda de 12,81% em relação a julho (5.563) de 2022. O resultado, no entanto, não é avaliado como um problema. De acordo com Rufino Júnior, o quantitativo de carros fiscalizados no modal semiurbano (Manaus-Iranduba-Manaus), no ponto após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (“Ponte Rio Negro”), em Iranduba, foi superior à época.

Neste ano, por sua vez, a modalidade regular (viagens entre terminais rodoviários) contabilizou mais passageiros. O Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, na zona centro-sul, computou 23.526 pessoas (37,54%); seguido pelo posto na “Ponte Rio Negro”, com 22.556 (36%); Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), zona norte da capital, com 14.185 (22,63%); Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores (entrada do Viver Melhor 1), zona norte de Manaus, com 1.583 (2,52%); e, por fim, o Terminal Rodoviário de Itacoatiara, com 805 (1,28%).

Infrações

Ao todo, em julho, os fiscais da Arsepam emitiram 12 autos de constatação no transporte rodoviário intermunicipal. Destes, nove são sobre a falta de cadastro de veículos junto à Agência Reguladora; um sobre a cobrança abusiva do preço da passagem; um sobre o transporte de criança sem a documentação de autorização assinada pelo responsável legal; e um sobre a falta de autorização de veículo para a execução de hora extra.

Os autos passam por avaliação do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR), da Diretoria Técnica (DTEC) e da Assessoria Jurídica da Agência Reguladora, podendo resultar ou não na aplicação de multas que variam de R$ 86,93 a R$ 4.636,42, assim como a cassação da autorização de operação. No caso de reincidência, os preços das multas dobram de valor.

Viagens

Os quatro municípios mais procurados pelos passageiros em julho no transporte rodoviário intermunicipal foram Iranduba (1º – 22.211), Manaus (2º – 11.031), Itacoatiara (3º – 10.272) e Presidente Figueiredo (4º – 8.678), respectivamente.