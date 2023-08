Eleição para definir novo presidente do Caprichoso será realizada em setembro no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - O presidente da Comissão Eleitoral da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, o Juiz Mauro Moraes Antony, divulgou nesta terça-feira (08) o regimento que disciplina o processo de escolha do novo presidente do boi bicampeão do Festival Folclórico de Parintins para o triênio 2024, 2025 e 2026.

Marcado para o dia 3 de setembro, o pleito ocorrerá em Parintins e Manaus com a votação por meio de urna eletrônica no horário de 8h às 17h. De acordo com o documento, a inscrição das chapas concorrentes acontece no período de 9 a 19 de agosto.

Mauro Antony assegura e o regimento reafirma que poderão votar todos os sócios regularmente inscritos na Associação, independentemente de estarem quites ou não com suas mensalidades. O sócio votante é obrigado no ato da votação a apresentar qualquer documento oficial que identifique, devendo o mesmo conter fotografia.

Urnas eletrônicas

A Comissão Eleitoral solicitou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, urnas eletrônicas a serem usadas na eleição do boi-bumbá Caprichoso. Segundo Mauro Moraes Antony, foram solicitados 6 urnas e dois técnicos do tribunal para que possam ministrar treinamentos a 4 membros da Comissão Eleitoral para que possam operar as urnas no dia do pleito.

A Comissão Eleitoral é formanda pelos associados, Mauro Moraes Antony (Presidente da Comissão) e os membros Victor Medeiros Dantas Góes, Rennalt Lessa de Freitas, Delio Cavalcante Diniz de Carvalho, Alessandro Hayden Marques, Ângelo Márcio Macedo Ribeiro, Aurilene Figueiredo Gonçalves, Louise Guerreiro Babá, Adriana Menezes da Cruz, Italo Mendes da Silva e Raisa Thamara da Conceição Assis.

Os nomeados terão as atribuições executivas para coordenar os trabalhos de registro das chapas, conferencia de documentos, validação de registros e documentos, bem como, os tramites para realização do processo eleitoral e posse de novos eleitos.