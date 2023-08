Professoras do Japão visitam escolas bilíngues do Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - Nesta terça-feira (08), as Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETIs) Prof°. Djalma da Cunha Batista e Profª Jacimar da Silva Gama receberam a visita das professoras japonesas Akira Ikeguchi, de Linguística Aplicada, e Yukari Hashimoto, de Geografia, da Universidade Nacional de Yokohama, no Japão.

As professoras participaram de reuniões com a gestão das duas escolas da rede estadual de ensino do Amazonas que oferecem a língua japonesa como segundo idioma. Na ocasião, os visitantes puderam conhecer de perto a estrutura das EETIs, como biblioteca, salas de aula, laboratório de robótica - Espaço Maker, além dos trabalhos produzidos pelos estudantes nas disciplinas de japonês. Ao final, as professoras receberam um livro e uma camiseta da escola.

As duas escolas possuem o ensino bilíngue Português-Japonês, sendo a EETI Djalma Batista a primeira a oferecer esse tipo de estrutura no Brasil, com turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e a EETI Jacimar Gama, com as turmas da 1ª à 3ª série do Ensino Médio.

Além das escolas, as professoras também visitaram o curso de Letras — Língua e Literatura Japonesa, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).