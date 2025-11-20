Roda-gigante de Manaus inaugura hoje; confira os preços e horários





Manaus/AM – A mais nova atração natalina da capital, uma roda-gigante, será inaugurada às 19h desta quinta-feira (20) no complexo turístico da Ponta Negra, Zona Oeste. O equipamento faz parte das atrações programadas para o período de Natal na cidade.

O empreendimento é de iniciativa privada e, conforme destacou o prefeito David Almeida nas redes sociais, sua instalação não gerou custos aos cofres públicos.

A empresa responsável pela atração divulgou que os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, idosos e Pessoas com Deficiência (PcD), mediante apresentação de documento.

Para quem optar pela compra online, há uma taxa de conveniência de R$ 6 para o ingresso inteiro e R$ 3 para a meia-entrada, elevando os valores finais.

A roda-gigante possui 18 cabines, cada uma com capacidade para até seis pessoas. Os horários de funcionamento são:

Segunda a sexta: 17h às 23h

Sábado e domingo: 16h às 23h

Feriados: Funcionamento normal

A administração municipal reforça que a definição dos preços busca manter os ingressos "acessíveis" ao público.