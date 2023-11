Réus são condenados por inserir dados falsos em sistema de informações da Saúde no Amazonas

O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do TJAM, destacou, em julgamento de recurso relatado perante a Primeira Câmara Criminal do Amazonas, a gravidade da inserção de dados falsos em sistemas de informações da UPA Campos Sales, localizada no Bairro Tarumã, em Manaus, negando aos recorrentes Luiz Eduardo da Silva e Silva e Osnir Melo Alves, a nulidade da condenação lançada em sentença pelo Juiz Reyson Silva, da 2ª Vara Criminal, que condenou os acusados em ação penal movida pelo Ministério Público do Amazonas por inserção de dados falsos em sistema de saúde, fatos ocorridos no ano de 2016.

