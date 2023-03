Rebocador afunda enquanto abastecia e despeja óleo no Rio Amazonas

Manaus/AM - Um rebocador da empresa WPL afundou enquanto estava sendo abastecido, nesta quarta-feira (15), e despejou óleo no Rio Amazonas.

O caso aconteceu em Itacoatiara, no interior do estado. Segundo a empresa Terminais Fluviais do Brasil, a situação ocorreu por volta das 14h40 quando o rebocador Waldomiro Lustosa III começou a naufragar. Em pânico, os tripulantes pularam da embarcação que estava afundando.

O rebocador estava sendo abastecido com 43 mil litros de combustível quando aconteceu o acidente. Uma quantidade do líquido acabou sendo derramada no rio. Ainda conforme o terminal, não há pessoas feridas.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Itacoatiara, Handson Nelson, a empresa trabalha para conter o vazamento e para retirar o óleo da água.