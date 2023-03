Inscrições para 300 vagas em cursos profissionalizantes no Amazonas começam hoje

Manaus/AM - As inscrições para as 300 vagas em cursos profissionalizante no Amazonas começam hoje (16). Os cursos serão ofertados pela Secretaria Executiva do trabalho e Empreendedorismo (Setemp), em parceria com o Instituto Numiá de desenvolvimento cultural da Amazônia.

Ao todo, são sete cursos na modalidade EAD com carga horária de 40 horas. Os interessados devem acessar o portal até o dia 17 de março (sexta-feira).

Os aprovados receberão, através do e-mail cadastrado no momento da matrícula, o login e senha para acessar na plataforma do projeto, disponível a partir do dia 20 de março, data que iniciam as aulas.

Lista de cursos

- Noção de Empreendedorismo;

- Gestão de Mídias Sociais;

- Noções de Departamento Pessoal;

- NR 15- Atividades Insalubridade;

- NR 20- Combustíveis e Inflamáveis;

- NR 35- Trabalho em Altura

- Combo: Técnicas de Negociação, Atendimento ao Cliente e Técnicas de venda.