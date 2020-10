Realidade aumentada é usada no ensino de química no Amazonas

Manaus/AM - Utilizar a tecnologia de realidade aumentada (RA) como opção metodológica e didática para intensificar a compreensão de conteúdos de química para alunos da 3º série do Ensino Médio. Essa foi a proposta do projeto de pesquisa científica desenvolvida pelo professor Filadelfo da Costa Coelho na Escola Estadual Professora Enery Barbosa dos Santos, localizada no município de Nhamundá (a 381 quilômetros de Manaus).

O projeto contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por meio do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos para o Interior do Estado do Amazonas (Proint-AM).

Filadelfo relata que o projeto resultou na criação de um aplicativo denominado EDARCH de realidade aumentada, específico para o assunto de reações orgânicas, mas com possibilidade de expansão para outros assuntos de química.

"O dispositivo desenvolvido funciona do seguinte modo: é necessário instalar e usar a câmera do celular direcionada ao marcador (semelhante ao QR code). Assim se pode observar imagens em três dimensões, com a possibilidade de manipular o objeto virtual", explica o professor de química.

Para ele, tecnologias desse tipo podem ser empregadas gradualmente nas aulas teóricas. "O recurso RA pode dar um aspecto diferenciado nas aulas e deixa

os alunos mais motivados a aprender. O grande desafio é tornar esse tipo de tecnologia disponível para os alunos e fazer com que os professores entendam que é necessária a inserção de novas práticas que possibilitem o efetivo aprendizado", disse.



Tecnologia

A realidade aumentada é a mistura do mundo real com virtual, permitindo o enriquecimento do mundo físico com objetos virtuais, usando dispositivos tecnológicos com funcionalidades no mundo real.

"A RA é bastante recente, e seus benefícios são inúmeros, podendo ser usada no Ensino Fundamental, Ensino Médio e com possibilidades no Ensino Superior. É ótimo para as aulas diferenciadas, isso mostra aos alunos novas formas de aprender. Nesse ano, iria aplicar essa metodologia em uma escola do município de Iranduba, mas a crise causada pela a Covid-19 impossibilitou esta ação", relata o professor.