Provas do SIS da UEA têm quase 3 mil abstenções neste domingo no Amazonas

Manaus/AM - Candidatos inscritos no Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas (SIS/UEA) demonstraram foco e determinação durante a aplicação das provas de Acompanhamento I, II e III, neste domingo (22/10), na capital e em todo o interior do estado.

A Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA registrou 2.780 abstenções na aplicação das provas do SIS, o que representa 7,69% do total de candidatos inscritos no processo.

Foram ofertadas neste ano 2.257 vagas do SIS. Destas, 770 são para a capital e 1.487 são para o interior. A UEA disponibilizou 130 locais de prova para a aplicação de provas do SIS, em Manaus e no interior.

O gabarito oficial do SIS será divulgado nesta segunda-feira (23/10), a partir das 20h, no portal da UEA (www.uea.edu.br), por meio de consulta do CPF do candidato.