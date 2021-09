Provão Supletivo para regularizar escolaridade de detentos é realizado em cadeias de Manaus

Público carcerário – Os reeducandos inscritos no provão são dos Centros de Detenção Provisória de Manaus 1 e 2 (CDPM 1 e CDPM 2), Detenção Feminina (CDF), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Escola de Administração Penitenciária (Esap), em parceria com a Secretaria de Educação e Desporto (Seduc), está promovendo, neste fim de semana, a primeira edição do Provão Supletivo para o público carcerário de Manaus. A avaliação representa uma nova alternativa para a regularização e certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio para presos que não concluíram os estudos.

