Prova para estágio da Defensoria acontece neste domingo em Manaus

Manaus/AM - As provas do Processo Seletivo para estágio de pós-graduação da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, acontecerão neste domingo (11), na Universidade Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

A prova terá início às 8h e terminará às 12h. Ao todo, 541 candidatos estão inscritos para a seleção. São 10 vagas ao todo, sendo uma reservada para as pessoas com deficiência e três para negros, pardos, quilombolas e indígenas. O PSE também será realizado para formação de cadastro reserva.

As normas para a participação da prova e a confirmação de inscrições estão publicadas no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria do dia 8 de setembro, por meio da Portaria Nº 6/2022-ESUDPAM/DPE/AM.

A divulgação do gabarito será publicada no dia 12 de setembro de 2022, no site da Defensoria – www.defensoria.am.def.br.

Os candidatos devem estar atentos ao horário e regulamento do processo seletivo. O portão de acesso ao local de prova será aberto às 7h20 e fechado às 8h. Após o fechamento do portão não será permitido o acesso do candidato à sala de prova.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos e deve apresentar original de um dos documentos de identidade - cédula de identidade (RG); carteira de órgão ou conselho de classe; carteira de trabalho e previdência social; certificado militar ou carteira nacional de habilitação (CNH) -; comprovação de, pelo menos, duas doses da vacina contra a Covid-19; e caneta esferográfica transparente azul ou preta.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões uma hora antes do encerramento do horário final das avaliações. Além disso, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos.

A Esudpam ressalta que é obrigatório o uso de máscara para realização da prova e a comprovação de, pelo menos, duas doses da vacina contra a Covid-19, por meio da exibição do cartão de vacina. Em caso de impossibilidade de imunização, o candidato deve apresentar laudo médico.

Candidatos com sintomas gripais não poderão permanecer nos locais de prova, mesmo que estejam adequadamente vacinados contra a Covid-19.

O candidato que não comparecer ao local das provas, nas datas e horários designados, portando documento de identidade original com foto dentre os declarados no ato de inscrição e comprovante de vacinação, será automaticamente eliminado do processo seletivo.