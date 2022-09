Estoque de sangue do Hemoam cai 53% neste início de setembro; saiba como doar

Manaus/AM - O mês de setembro iniciou com redução no número de doadores diários de sangue em Manaus, resultando na queda do estoque da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) em 53% do nível ideal. A situação é crítica e o feriado prolongado acentuou o problema.

O Hemoam precisa manter um nível de 200 a 250 doações por dia e a média atual está em 150 doações diárias, cenário que se mantém desde o mês de agosto. A fundação está com carência de bolsas de sangue do tipo O+ e O-. O abastecimento crítico já é uma ameaça ao atendimento de transfusão na rede pública e privada de saúde. O Hemoam informa que o estoque de A+ está em nível normal.

Requisitos

Para se tornar um doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos, caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal. Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

O Hemoam funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, nº 4397, Chapada.

Informações

Os voluntários que testaram positivo para Covid-19 só podem doar 10 dias após a sua total recuperação, já aqueles que tiveram contato próximo a um caso confirmado, durante o período de transmissão, que segundo o Ministério da Saúde são 10 dias, ficam inaptos pelo período de 7 dias após o último contato. Quem teve gripe fica sem poder doar por sete dias.

Para saber se você está apto a doar sangue ou se está dentro dos critérios para ser um doador, o Hemoam disponibiliza os canais de atendimento para informação. É possível tirar dúvidas pelos telefones 3655-0166 ou 3655-0271; ou pelo WhatsApp 98431-9920. As redes sociais do Hemoam estão fora do ar durante o período eleitoral, em cumprimento à Lei 9.504/97.