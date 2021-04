Protetores e cuidadores de animais recebem 4 toneladas de ração no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 64 protetores e cuidadores de animais do Amazonas começaram a receber, desde esta terça-feira (06), aproximadamente quatro toneladas de ração.

A iniciativa é resultante do edital nº 001/2021, lançado no âmbito do projeto “Apoio à Formulação, Implementação e Execução da Política Estadual do Bem-estar Animal e da Fauna Doméstica”, que visa contribuir na elaboração da política estadual de bem-estar animal, apoiar protetores de animais e reduzir os altos índices de animais domésticos abandonados e sem assistência na região metropolitana de Manaus e áreas de conservação ambiental do estado.

As intervenções do projeto acontecerão nos municípios de Manaus, Novo Airão, Manacapuru, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro e Puranga Conquista. Além da doação de ração e da aquisição de um “castramóvel”, a iniciativa realizará um diagnóstico sobre a situação dos animais nas localidades atendidas.

Novo edital

As inscrições para a segunda edição do processo seletivo para a doação de ração a protetores e cuidadores de cães e gatos já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de abril, através do link: abre.ai/editalracao2. Os participantes que foram aprovados no primeiro processo seletivo estão automaticamente inscritos neste novo edital.

Podem participar do processo seletivo para receber a doação de ração protetores e cuidadores residentes nos municípios de Manaus, Novo Airão, Manacapuru, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro e Puranga Conquista.

Entre os documentos exigidos, estão declarações de aptidão à proteção animal, emitidas por uma Organização Não Governamental (ONG) da área, regulamentada e ativa, e por um médico veterinário inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM), além de fotos atuais dos animais e do local de moradia dos mesmos.

A quantidade de ração doada será definida através da demanda de inscrições e informada após o processo. A lista de protetores e cuidadores homologados será divulgada no dia 18 de maio, no site da FAS. Os beneficiários deverão fazer a retirada da doação em Manaus, no endereço que será indicado posteriormente.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: [email protected].