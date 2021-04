Aeroporto Eduardo Gomes e mais 2 no interior do AM serão leiloados hoje

Manaus/AM - Três aeroportos do Amazonas serão leiloados à iniciativa privada na quarta-feira (07). São eles: o aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus e os aeroportos dos municípios de Tabatinga e Tefé, no interior do Estado. Os três terminais integram o Bloco Norte da 6ª rodada de concessões aeroportuárias, que também é formado pelos aeroportos de Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Boa Vista.



A previsão do Governo Federal é de arrecadar pelo menos R$ 44 milhões em outorgas com este bloco que contempla sete terminais. Será considerado vencedor o consórcio que oferecer o maior valor de outorga para todo o bloco. E a previsão total de investimento nesses terminais é de R$ 1,4 bilhão. O prazo de concessão é de 30 anos, período em que devem ser criados quase 25 mil empregos.

A importância do Bloco Norte se traduz na sua vocação econômica voltada ao turismo ecológico, turismo de negócios, táxi aéreo e transporte de cargas para a exportação. Além disso, a região serve como base de apoio aos municípios vizinhos, contribuindo para a integração regional e nacional.



No total, os 28 leilões vão injetar mais de R$ 10 bilhões em investimentos no Brasil. Ou seja, em apenas três dias, o MInfra vai assegurar um montante superior ao orçamento discricionário da Pasta para um ano inteiro - em torno de R$ 7 bilhões. Além disso, essas concessões vão gerar mais de 200 mil empregos, de forma direta, indireta e efeito-renda, ao longo dos contratos de arrendamento e concessões.