Casal de Manaus suspeito de tráfico de drogas é preso em Minas Gerais

Os suspeitos moravam no Rio de Janeiro e também estariam envolvidos em crimes cometidos por facções criminosas. A mulher tinha dois mandados de prisão em abertos da justiça do Amazonas, por envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia, os dois eram responsáveis pelo recebimento das drogas que chegavam em embarcações vindas da Colômbia para vender no Rio de Janeiro. O casal estava em um hotel e tentaram enganar os policiais ao apresentarem documentação falsa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.