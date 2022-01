Protesto bloqueia rodovia AM-010 pela terceira vez no Amazonas; Vídeo

Manaus/AM - A rodovia AM-010 foi bloqueada pela terceira vez, nesta segunda-feira (17). Moradores de três ramais de Itacoatiara protestaram no quilômetro 19, reivindicando melhorias para a localidade. Moradores bloqueiam AM-010 em protesto por melhorias no Amazonas pic.twitter.com/qIP5omxu8D — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 17, 2022 Vários moradores do ramal do Rondom 1 e 2, ramal Jamanã 1 e 2 Cararazinho, e ramal Jamanã mostraram o descontentamento com a precariedade da rodovia. Bloqueio na AM-010 deixa fila de carros parados no Amazonas pic.twitter.com/GfIYwxPaya — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 17, 2022 A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) ainda está apurando informações do fato para enviar uma equipe ao local. Taxistas de Itacoatiara já tinham bloqueado a rodovia no dia 9 de dezembro de 2021, e o último protesto aconteceu no último dia 11 de janeiro.

Your browser does not support the video tag.

