Defensoria empossa mais 9 aprovados em concurso no Amazonas

Manaus/AM - O defensor público geral em exercício, Thiago Rosas, deu posse a mais nove servidoras e servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), nesta sexta-feira (14). Foi a primeira posse de 2022, após mais de cem servidores serem nomeados para os cargos em 2021. Os servidores passam a integrar o quadro efetivo da instituição e reforçarão o trabalho realizado em Manaus e Manacapuru. A cerimônia de posse foi realizada na sede administrativa da DPE-AM, na Zona Centro-Sul, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. O defensor público geral em exercício, Thiago Rosas, deu as boas-vindas aos novos servidores. “Quem está entrando na Defensoria, independentemente de onde vai ficar, tocará em uma realidade que vai transformar a todos. Essa realidade que o povo do Brasil vive atualmente nos obriga, como seres humanos, a agir e a lutar para proteger as pessoas que não têm quem lute por elas. Essa experiência transforma qualquer um porque gera gratidão para a nossa história e nos conecta com Deus”, ressaltou Thiago Rosas. Discursando em nome dos servidores empossados, Amana Iquiene da Cunha Silva, falou da importância da Defensoria para a garantia de direitos. “É uma grande honra poder servir a população hipossuficiente do Amazonas e se tornar servidora da Defensoria, instituição que promove a garantia fundamental de direitos da população que mais necessita de ajuda. Considerando a importância que a Defensoria tem, que possamos prestar o melhor serviço sempre”, disse. Tomaram posse os servidores e servidoras: Amana Iquiene da Cunha Silva, Bianca Mourão dos Santos, Ana Carolina de Menezes Carvalho, Maria Nazaré Santos, no cargo de analista jurídico de Defensoria para atuação em Manaus. Carlos Antônio Silva da Silva Alecrim, Christopher Menezes Domiciano de Holanda Lima, Marcos Leão dos Santos tomaram posse no cargo de assistente técnico em TI de Defensoria para atuação na capital. Já Marcos Adriano Gomes da Cunha tomou posse no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuar em Manaus e Raissa Evelin da Silva Bentes no cargo de analista jurídico de Defensoria para atuação em Manacapuru.

