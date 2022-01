Atendimento no Amazonprev em Manaus acontece apenas com agendamento online

Manaus/AM - Para evitar aglomerações e minimizar os riscos de contaminação pela Covid-19 e síndromes gripais, a Fundação Amazonprev reforça que os serviços presenciais só podem ser realizados por meio do sistema de agendamento eletrônico. A instituição observa que aposentados ou pensionistas devem programar previamente, no site do órgão previdenciário, o www.amazonprev.am.gov.br/agendamento, o serviço, dia e hora do atendimento.

O acesso ao sistema é simples e intuitivo. Inicialmente, os beneficiários devem clicar no link do “Agendamento”, disponível no site www.amazonprev.am.gov.br. O próximo passo é a realização de um cadastro e a criação de senha, o que permitirá visualizar os serviços disponíveis e confirmar o atendimento.



Após a confirmação, o usuário deve escolher a data e hora em que deve comparecer à sede da Amazonprev, bem como ter ciência da documentação necessária para o serviço agendado.



Dúvidas – A Amazonprev disponibiliza seus canais de comunicação ao público: Central de Atendimento (3627-3401 e 3627-3421); Fale Conosco (3627-3424) ou pelo e-mail [email protected]



Atendimento presencial – Após o agendamento eletrônico, o interessado deve comparecer à Fundação Amazonprev atentando às regras para o atendimento:

• é obrigatória a apresentação da documentação completa solicitada para o atendimento;

• a entrada será exclusiva para o usuário agendado e que esteja usando máscara de proteção;

• acompanhantes só serão permitidos para idosos, pessoas com necessidades de locomoção ou menores de 18 anos;

• devem ser respeitadas as regras de distanciamento;

• seguir orientações de higiene ao adentrar a instituição;

• chegar, no máximo, cinco (5) minutos antes do horário agendado. Não se antecipe no horário. Para manter a segurança, o número de assentos na área de espera está reduzido.