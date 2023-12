Prorrogadas inscrições para cursos técnicos e de graduação do Ifam no Amazonas

Manaus/AM - As inscrições para mais de 3 mil vagas para cursos técnicos e de graduação do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) foram prorrogadas até às 19h a próxima segunda-feira (18), no site do Ifam.

As vagas são para Manaus e o interior do Amazonas. As aulas começam em 2024.

As modalidades são para ensino médio e superior. São mais de 3 mil vagas para cursos técnicos de nível médio nas formas Integrada, Subsequente e EJA.

A seleção é feita conforme as notas das disciplinas de Português, Matemática e Ciências do 7º e 8º anos do ensino fundamental para a modalidade integrada e do 1º e 2º anos do ensino médio para a modalidade subsequente.

Já para o nível superior, serão oferecidas cerca de 400 vagas sendo considerado as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2020, 2021 e 2022 e SISU 2023.