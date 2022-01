Promotora de Justiça do Amazonas morre afogada durante férias na Bahia

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) lamentou nesta quarta-feira (5), o falecimento da Promotora de Justiça do Amazonas, Simone Martins Lima, de 52 anos, vítima de afogamento, em Porto Seguro, na Bahia, onde estava de férias com a família. "O Ministério Público do Amazonas manifesta o profundo pesar pelo falecimento da Exma Promotora de Justiça, Dra Simone Martins Lima, ocorrido hoje, quarta-feira (5). Nossos mais profundos sentimentos a toda a família enlutada", descreve a nota. Simone era delegada de Polícia e aos 29 anos, ingressou no MPAM no cargo de Promotor de Justiça Substituto, inicial da carreira, e já atuou nos municípios de Canutama, Humaitá, Silves, Itacoatiara, Coari, Manacapuru, Lábrea, Apuí e Tapauá.

