Projetos de pesquisas do Amazonas e Rondônia são contemplados pela Fiocruz

Os projetos têm temáticas relativas à biodiversidade da Amazônia, vigilância, controle e tratamento de doenças tropicais e/ou negligenciadas ou emergentes na região, temas relacionados à equidade e ao bem-estar de populações vulneráveis residentes na Amazônia e na Pan-Amazônia (países que têm a Floresta Amazônica em seu território), além de propostas visando ao desenvolvimento regional e que abordem soluções que estimulem a integração dos serviços de saúde e das práticas de vigilância em saúde no Arco Norte da fronteira, considerando a realidade social, epidemiológica, econômica, cultural e administrativa da faixa de fronteira. Além de projetos que promovam a valorização de saberes de povos tradicionais e do patrimônio cultural local, visando a inovação e humanização dos cuidados em saúde na Amazônia.

Manaus/AM - O Programa Inova Fiocruz aprovou 20 dos 35 projetos submetidos ao Edital Inovação Amazônia para receber financiamento para pesquisas como foco na Amazônia. O edital prevê um total de R$ 7,1 milhões para o financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, voltados para a região amazônica, coordenados por pesquisadores das unidades da Fiocruz no Amazonas e em Rondônia. O edital foi lançado como ferramenta de incentivo às pesquisas em ciência, tecnologia e inovação, com foco em saúde pública na Amazônia, por meio de parceria com as fundações de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) e de Rondônia (Fapero).

