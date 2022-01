Projeto de extensão da UEA é aprovado na Lei Aldir Blanc

Manaus/AM - O projeto de extensão Práticas Leitoras, do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ministrados nos municípios de Itacoatiara e de Presidente Figueiredo, recebeu aprovação no Prêmio Encontro das Artes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, pela Lei Aldir Blanc. Os três projetos culturais foram aprovados em dezembro de 2020 e desenvolvidos ao longo do ano de 2021.

Motivado pela necessidade de aproximar os saberes acadêmicos das ações desenvolvidas nas comunidades em prol do acesso à leitura, a equipe escreveu projetos que contemplassem a valorização da memória do espaço da Biblioteca Comunitária Paulo Freire - BCPF (Projeto Memória Viva: 20 anos da biblioteca Paulo Freire), ações para a juventude das comunidades rurais (Projeto Formação de Agentes Culturais da Comunidade Cristo Rei) e articulação em rede e a incidência política (Projeto Criação da Rede de Bibliotecas Comunitárias de Presidente Figueiredo).

Durante o ano, foram desenvolvidos sites para cada um dos projetos com as informações oriundas das ações realizadas, disponibilizado gratuitamente as publicações de dois e-books. Além de serem realizadas apresentações de comunicações orais em eventos acadêmicos nacionais e internacionais, resumos expandidos e artigos científicos aprovados para publicação.

Os resultados podem ser acessados pelo link do site da instituição https://www1.uea.edu.br/home.php?dest=noticia¬Id=69205