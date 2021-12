Amazonas registra 104 novos casos e uma morte por Covid-19

Manaus/AM- A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), informou por meio do Boletim Diário de Covid-19, 104 novos casos de Covid-19, totalizando 433.813 casos da doença no estado.



De acordo com o boletim, foi confirmado 1 óbito pela covid em Manaus, encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.835 o total de mortes.



Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 43 pacientes internados em Manaus, dos quais 24 em leitos clínicos (2 na rede privada e 22 na rede pública), 18 em UTI (2 na rede privada e 16 na rede pública) e 1 em sala vermelha.



A capital, Manaus, tem 49 novos casos confirmados. No interior, os 13 municípios que têm casos novos registrados são: Novo Aripuanã (15), Canutama (7), Manacapuru (7), Barreirinha (5), Autazes (4), Alvarães (3), Manicoré (3), Presidente Figueiredo (3), Coari (2), Itacoatiara (2), Tefé (2), Careiro (1) e Nhamundá (1).

O uso da máscara de proteção facial, o respeito ao distanciamento entre as pessoas, a lavagem das mãos com água e sabão ou com o uso de álcool em gel, e a adesão do grupo prioritário na Campanha de Nacional de Vacinação contra a Covid-19 são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus SARS-CoV-2, que continua presente no estado.