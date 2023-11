Programação natalina na Ponta Negra deve começar na segunda-feira em Manaus

Manaus/AM- O Centro de Cooperação da Cidade (CCC), em parceria com o Fundo Manaus Solidária (FMS), realizou visita técnica no Complexo Turístico Ponta Negra, localizado na Zona Oeste, para planejar a abertura da programação natalina que está programada para acontecer na próxima segunda-feira (6).

A cooperação entre os órgãos promete iluminar o espírito festivo e solidário em Manaus, na bola da Ponta Negra, quando as luzes brilhantes do portal, do túnel, do bosque, próximo à Casa de Praia Zezinho Corrêa, e diversos ornamentos natalinos serão acesos, além da presença da fanfarra com 52 membros e apresentação lúdica de bonecos vivos que darão as boas-vindas à temporada de festas.

O complexo Turístico Ponta Negra é uma atração icônica de Manaus, conhecida por sua beleza natural e atmosfera aconchegante, e agora, com a contribuição do CCC e do FMS, promete se tornar ainda mais espetacular durante as festas de fim de ano.

Abertura da Programação

Intitulado “Natal das Águas”, o Fundo Manaus Solidária coordena toda a programação do evento que tem desempenhado um papel vital na promoção de ações sociais na atual gestão municipal. O presidente do FMS, Emerson castro, informou que a programação conta com um efetivo de mais de 1.200 pessoas na organização do evento que acontecerá nos meses de novembro e dezembro.

O ponto alto das festividades será o evento de acendimento das luzes no dia 6 de novembro, que promete ser um espetáculo de tirar o fôlego. A comunidade de Manaus e todos os visitantes estão convidados a se juntar a essa celebração que marca o início da temporada natalina na cidade.