Programa Dermato Saúde supera os 4,1 mil atendimentos no Amazonas

Manaus/AM - O Programa Dermato Saúde Amazonas (DSAM), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) encerrou, no último fim de semana, a primeira semana de trabalho no município de Maués, onde um grupo de técnicos e enfermeiros estão fazendo busca ativa de pacientes com hanseníase e a triagem de pessoas com algum tipo de outras doenças de pele.

É o quarto município visitado pelo programa que, desde o início dos trabalhos, em junho deste ano, já contabiliza 4.166 atendimentos, 2,8 mil exames dermatológicos, sendo 1.202 consultas feitas por dermatologistas.

Na semana passada, o trabalho foi concluído em Coari. Nesse município, foram realizados 1.250 atendimentos, 792 exames dermatológicos e 400 consultas. O atendimento foi realizado no Hospital Geral de Coari, onde também 49 pacientes passaram por cirurgias dermatológicas, com alguns pacientes tendo sido submetidos a mais de um procedimento cirúrgico.

Ainda em Coari, foram detectados quatro casos novos de Hanseníase, 28 casos de Câncer de Pele 368 outras dermatoses tais como: Dermatite alérgica, escabiose, psoríase, dermatite seborreica, dermatite atópica, pitiríase versicolor.

Em Presidente Figueiredo, o primeiro município visitado no início de junho, foram realizados 1.388 atendimentos, com 1.076 exames realizados, tendo sido detectados dois casos de hanseníase, com 312 pessoas tendo passado por consultas da equipe médica da Fuham.

Em Manacapuru, o segundo município visitado, a equipe da Fuham atendeu a 1.528 pacientes. Desse total, 490 pessoas passaram por consultas com os dermatologistas e quatro casos de hanseníase foram detectados. Entre as doenças mais registradas, estão: dermatite atópica, dermatite contato, dermatite alérgica, escabiose, dermatite seborreica, micoses superficiais, câncer de pele, vitiligo, acne e outras dermatoses.

Em Maués, a equipe passou a semana passada fazendo a triagem com pessoas com algum tipo de problema de pele. Elas serão encaminhadas ao atendimento do especialista de acordo com a avaliação técnica. Os dados são do Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia (DCDE) da Fuham.

O Dermato Saúde AM planeja terminar o ano de 2023 com 12 municípios visitados tendo diminuído consideravelmente a fila de pacientes com algum tipo de doença de pele.