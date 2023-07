Amazonas registra redução de 20% nos casos que envolvem mulheres vítimas de homicídios

Manaus/AM - O Amazonas registrou uma redução de 20% nos casos que envolvem mulheres vítimas de homicídio, no comparativo de 2022 e 2021, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essa redução está entre os mais de 20 indicadores criminais que o Estado do Amazonas apresentou no Anuário de Segurança, em 2023.

Em números absolutos, o Estado do Amazonas registrou 88 casos de mulheres vítimas de homicídio em 2022, o que representou uma redução de 20%, em comparação ao ano de 2021, quando o Estado registrou 109 casos.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), General Carlos Alberto Mansur, o Governo do Estado do Amazonas e suas forças de segurança têm atuado de forma integrada, por meio de ações minuciosamente planejadas.

O Estado conta com três delegacias da Mulher na Capital, bem como, Delegacias Especializadas, que atendem esse tipo de ocorrência, nas cidades polos do interior. Todas têm recebido capacitação e treinamento. E as investigações têm sido mais eficientes e eficazes, permitindo rapidez na resolução desse tipo de caso.