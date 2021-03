Profissionais das Forças Armadas são incluídos em vacinação no Amazonas

Estão inclusos no grupo policiais civis, militares, bombeiros militares, agentes do Detran-AM e peritos. Até o momento, 1.177 mil receberam a imunização.

Não haverá funcionamento na sexta e nem no domingo.A vacinação está acontecendo em sistema drive-thru no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo).

Manaus/AM - A vacinação dos agentes de Segurança Pública continua nesta quinta (1) e no sábado (3), segundo informou o governador Wilson Lima durante live nesta quarta-feira (30). Os profissionais das Forças Armadas foram incluídos no grupo seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.