Profissionais da saúde enfrentam enchentes para vacinar no Amazonas

Manaus/AM - Os profissionais de saúde enfrentaram dificuldades para vacinar a população contra a Covid-19 durante as enchentes que afetou o município de Boca do Acre, interior do Amazonas.

Apenas um bairro, a Cidade Alta, não foi atingido e abriga, agora, o único hospital em funcionamento, além dos órgãos da prefeitura. “seis das sete unidades de saúde foram afetadas pela cheia, sendo três Unidades Básicas de Saúde , uma clínica médica, o laboratório central e o centro odontolígico”, explica o secretário municipal de Saúde, Manuel Barbosa. Diante da crise, a alternativa para garantir a imunização dos idosos no município de 34,6 mil habitantes foi uma só: alcançar cada um dos vacinados de barco ou canoa para aplicar doses contra Covid-19.

“Trabalho na área há 20 anos e essa foi uma das ações mais difíceis que já participei”, conta o agente de saúde Adriano Castro, que carrega a caixa térmica de isopor com as doses da vacina até a residência dos moradores ilhados. “Não é só se locomover nas águas: há lugares em que os barcos não passam, porque tem cerca. Tem as corredeiras. Nós precisamos descer, precisamos passar por água suja, de esgoto. Há enfermeiros que passam por animais”, explica.

Apesar dos riscos, Adriano é enfático ao dizer que se sente orgulhoso do próprio trabalho. “É muito dificultoso mas existe a gratificação, que é ver o sorriso das pessoas que estavam ansiosas para receber a vacina”, diz. Segundo o consolidado diário de vacinação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), até esta sexta-feira (5), 2.261 pessoas foram vacinadas em Boca do Acre .