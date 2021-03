Delphina Aziz abre 10 novos leitos para pacientes com covid-19 em Manaus

Manaus/AM - O Hospital Delphina Aziz ampliou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ao inaugurar mais 10 leitos para pacientes com covid-19.



Localizada na zona Norte de Manaus, a unidade hospitalar tem agora 180 leitos de UTI. Vinte deles foram abertos nos últimos sete dias. Desde o agravamento da pandemia pelo novo coronavírus no Amazonas, o Delphina Aziz se tornou referência para o tratamento da doença no Estado.



Com a expansão o estabelecimento hospitalar opera com 100% de sua capacidade, com um total de 467 leitos - 180 de UTI e 287 clínicos.