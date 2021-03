Mais de 80 moradores de rua são levados para abrigo temporário em Manaus

Manaus/AM - O abrigo emergencial temporário, montado na área de Concentração do Sambódromo, na zona centro-oeste, já conta com 82 pessoas abrigadas. O público é composto por moradores de rua ou pessoas em situação de risco.

O espaço que tem capacidade para 150 pessoas, foi inaugurado no dia 25 de fevereiro, como medida de protegê-las do contágio da Covid-19, funciona 24 horas com oito estruturas de tendas, abrangendo 800m², nos moldes das disponibilizadas pela operação “Acolhida”, do Governo Federal.

O abrigo segue os protocolos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde e por organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No local, os abrigados contam com dormitórios, refeitórios e banheiros, recebem seis refeições diárias e têm acesso a atividades culturais, palestras, atendimento psicossocial, além de acesso à documentação civil. espaço.

Na última sexta-feira (5), os abrigados receberam atendimento de corte de cabelo e designer de sobrancelhas oferecidos pelas OSC Nacer e Movidos Pelo Amor, que atua com ações voltadas para pessoas em situação de rua na cidade de Manaus.

Antes do acesso ao abrigo emergencial, as pessoas em situação de rua passam por testes rápidos para Covid-19, HIV (vírus causador da Aids) e tuberculose, realizados por equipe do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e também pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A triagem ocorre na sede da OSC Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança, rua Visconde de Mauá, 339, Centro de Manaus.



Após a coleta, é preenchida a ficha social com os dados do solicitante, além dele ser informado sobre as regras de convivência do abrigo. Caso aceite e não teste positivo para o novo coronavírus, deve assinar um termo de comprometimento, recebendo então uma fita azul, que garante a entrada no local. Após isso, ele é levado em um ônibus, cedido pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), até o abrigo.