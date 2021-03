Amazonas possui mais de 30 usinas de oxigênio após colapso na saúde

A meta, segundo o Governo do Amazonas, é ter 75 usinas de oxigênio instaladas no estado.

Com o caos, o Estado passou a receber oxigênio de outros estados e entidades brasileiras, além de instalar usinas de oxigênio para garantir o insumo para os hospitais. Ao todo, os equipamentos tem a capacidade de produzir cerca de 17.856 metros cúbicos de oxigênio medicinal por dia, segundo informou o governo do Amazonas.

Manaus/AM - O Amazonas conta com 36 usinas de oxigênio instaladas em diversos municípios para suprir alta demanda após colapso na saúde devido o aumento no número de internações de pacientes com Covid-19 em janeiro deste ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.