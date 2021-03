MP acompanha vacinação de idosos e profissionais de saúde no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas está acompanhando e fiscalizando a vacinação de idosos e profissionais de saúde e as ações de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, no município de Guajará, interior do Amazonas,

Para isso, o MP instaurou, ainda no mês de abril de 2020, um Procedimento Administrativo para acompanhar as medidas de distanciamento social e todas as medidas adotadas pelo poder público e também cobrar da população a consciência de se precaver desse vírus.

"Estamos acompanhando a realização de algumas vacinações aqui, e é tão importante que a população de Guajará assim como todo o Brasil, se conscientize da necessidade de se vacinar porque é o único meio cientificamente comprovado capaz de evitar o contágio como está previstos nos estudos clínicos das vacinas", afirmou o Promotor de Justiça Iranilson Ribeiro.