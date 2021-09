Professores do Amazonas vão ser capacitados para atuarem no Novo Ensino Médio

O Novo Ensino Médio deve ser implantado nas escolas até o ano de 2022. Antes que isso aconteça, professores, pedagogos e gestores das escolas de 32 municípios do interior vão receber treinamento. O programa aumenta de 800 para mil horas anuais o tempo mínimo de estudo, visa melhorar a qualidade do conteúdo que é passado aos estudantes. Os interessados devem se inscrever até o dia 24 de setembro no Curso de Formação Continuada de Implementação da Reforma do Currículo e do Ensino Médio no Amazonas, promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto pelo link: http://cepandigital.seduc.am.gov.br/inscricao/.

O curso foi idealizado do Comitê de Implementação da Reforma do Ensino Médio e Currículo e do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan). Os municípios contemplados nesta oferta serão: Envira, Carauari, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Boca do Acre, Itacoatiara, Manacapuru, Pauini, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tonantins, Barreirinha, Canutama, Codajás, Guajará, Ipixuna, Tapauá, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Itapiranga, Manaquiri, Silves, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, Urucará e Urucurituba.



“A Secretaria de Educação tem buscado dar o suporte para que os nossos educadores, tanto da capital quanto do interior do estado, possam ter acesso a formações sobre o Novo Ensino Médio, que requer uma educação básica de forma integral e que destaque o protagonismo dos nossos estudantes. Nós já promovemos uma série de cursos, todos com o intuito de avançar nesse tema que é de extrema importância para a Educação”, disse a secretária de Educação, Kuka Chaves.

Novo Ensino Médio – A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do Ensino Médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para mil horas anuais (até 2022) e definindo uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.