Professores da UEA apresentam estudo para otimizar embarcação regional

Para acompanhar as atividades do grupo, acesse o site pelo endereço tnsbr.com.br.

"Este tipo de estudos tem pertinência na engenharia naval do Estado do Amazonas, pois existe uma grande quantidade de embarcações realizando atividades de relevância social e econômica diariamente", disse Jassiel.

Sob o título "Computational Fluid Dynamics Applied to River Boat Hull Optimization", o artigo de autoria dos professores do curso de Engenharia Naval da UEA, Harlysson Maia e Jassiel Fontes, foi publicado na revista Marine Technology Society Journal.

Manaus/AM - Pequenas mudanças na geometria do casco podem reduzir a resistência ao avanço e a amplitude das ondas que são geradas pela embarcação e ainda minimizar o consumo de combustível. Essas são algumas conclusões do estudo de professores de Engenharia Naval da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) publicado em uma revista internacional.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.