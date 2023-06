Professores aprovam reajuste de 15% e devem retornar à sala de aula na segunda no Amazonas

Manaus/AM - Trabalhadores da educação da rede estadual do Amazonas aprovaram na manhã desta sexta-feira (2), a proposta de reajuste salarial de 15,19%, mas o governo acenou apenas com 8%. A reunião será mediada pela desembargadora Joana Meirelles. A magistrada deve ouvir representantes do governo e do Sinteam (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas) para decidir sobre a legalidade da greve. Há uma discordância quanto a proposta do governo, mas o Sinteam diz que, embora não formalizada oficialmente, foi feita mediante testemunha de parlamentares, inclusive governistas.

De acordo com o Sinteam, a proposta foi apresentada por representantes do governo na última quarta-feira (31). A reunião ocorre um dia após o governador do estado, Wilson Lima, anunciar reajuste de 8% aos servidores. Os profissionais seguem em estado de greve, mas devem retornar para as escolas na segunda-feira (5)