Produção industrial do Amazonas sobe 7,8% em fevereiro, segundo IBGE

Manaus/AM - Em fevereiro, a indústria do Amazonas avançou 7,8% na produção, em relação ao mês anterior (-14,3%). Comparado com fevereiro do ano passado, houve alta de 11,3%, segundo a Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira (8).

A produção nacional apresentou avanço de 0,7%, em fevereiro, na série com ajuste sazonal, e 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE apresentaram taxas positivas.

A média móvel trimestral com acréscimo de 0,4%, ficou positiva em dez dos quinze locais, liderados por Espírito Santo (2,4%), Bahia (2,1%), Amazonas (1,6%), Goiás (1,4%), Região Nordeste (1,1%), Pará (0,7%) e São Paulo (0,7%).

Avanço em fevereiro foi o terceiro maior entre os locais pesquisados

Os principais destaques em fevereiro, na comparação com o mês anterior, foram Pará (23,9%), Pernambuco (10,2%), Amazonas (7,8%), Minas Gerais (7,3%), Ceará (6,0%), Região Nordeste (5,1%), Bahia (3,4%), Goiás (1,4%), Paraná (1,3%), Santa Catarina (1,1%) e São Paulo (1,1%) completaram o conjunto de locais com índices positivos no mês. Já Mato Grosso, com queda de 4,4%, teve o recuo mais intenso.

Considerando o índice de fevereiro de 2022 (11,3%), na comparação com fevereiro de 2021, o Amazonas obteve a segunda maior alta, entre os locais pesquisados. O Mato Grosso obteve o maior avanço na comparação mensal (12,6%), seguido pelo Amazonas (11,3%) e pela Bahia (4,4%). As maiores quedas foram do Ceará (-14,7%), Santa Catarina (-6,6%) e São Paulo (-5,4%).

No acumulado do ano (janeiro e fevereiro), o avanço de 3,4% do Amazonas é o terceiro melhor resultado entre os locais pesquisados. Os maiores avanços foram os do Mato Grosso (26,5%), Espírito Santo (3,6%) e Amazonas (3,4%); e as maiores quedas foram no Ceará (-20,1%), Pará (-14,5%) e Santa Catarina (-8,0%).

Nos últimos 12 meses (período entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022), o avanço de 8,9% do Amazonas foi o maior entre os locais pesquisados. Após o Amazonas, Minas Gerais (8,0%) e Paraná (7,5%) obtiveram os maiores índices; e as maiores quedas foram observadas na Bahia (-9,9%), Pará (-6,1%) e Goiás (-2,8%).

Desempenho por atividades

Em fevereiro de 2022, na comparação com fevereiro de 2021, as indústrias de transformação do Amazonas tiveram alta de 12,1%, e as indústrias extrativas, queda de 4,5%.

As atividades da indústria local com resultado positivo em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, foram as seguintes: fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (44,5%), fabricação de bebidas (44,0%), a fabricação de produtos de borracha e de material plástico (19,5%) e a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (7,7%) (conversores, alarmes, condutores e baterias).

As atividades com resultado negativo no período, no Amazonas, foram as seguintes: fabricação de máquinas e equipamentos (-43,7%) (artefato de aço e tampas e cápsulas); impressão e reprodução de gravações (-39,5%); fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (-7,9%) (gás natural); fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (-7,3%) (lâminas, aparelhos de barbear, estruturas de ferro) e a fabricação de equipamentos de informática e eletrônicos (-3,4%) (celular, computador e máquinas digitais).