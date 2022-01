Procon fecha 2021 com mais de 53 mil atendimentos ao consumidor no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) fechou o ano de 2021 com 90.051 atividades executadas no ano, a maioria corresponde aos atendimentos diretos ao consumidor – 53.630, no total. Mesmo durante os meses mais críticos da pandemia de Covid, o Procon-AM não parou com as ações e integrou a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

“A gente tem um balanço de 2021 muito positivo. Nós atingimos 96,70% das nossas metas planejadas, o que é animador, pelo período que nós passamos em relação à Covid. Nós tivemos diversas ações, todas muito bem desenhadas pelo governador Wilson Lima e propostas por ele para o atendimento da população. Então, atingir mais de 90% das nossas metas é o principal combustível que nós temos para iniciar 2022”, resumiu Jalil Fraxe, diretor-presidente do órgão.

Ao longo do ano, o Procon-AM realizou 4.956 fiscalizações, que atenderam demandas relacionadas a agências bancárias, postos de combustíveis, instituições privadas de ensino, hospitais e planos de saúde, supermercados, academias, drogarias, entre outros estabelecimentos. Além de Manaus, foram visitados 38 municípios do estado.

Combate ao superendividamento – Em outubro de 2021, o órgão iniciou as atividades do Núcleo de Apoio aos Superendividados (NAS), que foi instalado com o intuito de ajudar no cumprimento da Lei nº 14.181/2021, também conhecida como Lei do Superendividamento.

A legislação atualizou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) de modo a aumentar a proteção da população com muitas dívidas e a fomentar ações direcionadas à educação financeira. No Procon-AM, isso ocorre por meio de núcleos de conciliação e mediação de conflitos, além da revisão dos débitos pendentes. Até o fim de dezembro do ano passado, o setor realizou 31 atendimentos.