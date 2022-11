Procon faz blitz em shopping de Manaus durante operação Copa do Mundo

Os usuários podem ainda se dirigir até a sede do órgão de defesa do consumidor, localizada na avenida André Araújo, 1.500, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, não sendo necessário agendamento prévio.

O objetivo maior da ação é orientar os comerciantes sobre as disposições de preços e fazer com que o consumidor, ao buscar ofertas nos estabelecimentos, adquiram informações claras e verdadeiras.

A equipe do Procon-AM, por orientação do seu diretor-presidente, Jalil Fraxe, fiscalizou lojas de vendas de televisões, camisas da Seleção e roupas alusivas à Copa, além de lojas de varejo e praça de alimentação.

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) está nos shoppings para a blitz da Operação Copa do Mundo do Catar e fiscalizando promoções da Black Friday. Na manhã desta segunda-feira (21), foi realizada blitz para orientar lojistas em um shopping localizado na zona norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.