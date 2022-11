Castramóvel atinge marca de 10 mil cirurgias gratuitas no Amazonas

De modo geral, tutores interessados em realizar a castração de seus pets podem entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp do “Disque Castração”, (92) 98602-4456, para agendar o procedimento.

Por meio do Castramóvel, equipes da Sema realizam castrações sem custo aos tutores, na capital e no interior do Estado, desde outubro de 2021. De lá para cá, o Estado passou de uma para três unidades móveis em operação, com ações ocorrendo tanto de forma fixa na sede da Sema, como também de maneira itinerante, por bairros da capital e outros municípios.

